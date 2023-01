Besuch im Kanzleramt und Rathaus

Schloß Holte-Stukenbrock

Sternsinger aus der Stadt besuchten nicht nur das Rathaus und Bürgermeister Hubert Erichlandwehr, sondern auch das Kanzleramt samt Kanzler Olaf Scholz in Berlin. Am Samstag ziehen rund 100 Sternsinger durch die gesamte Stadt und sammeln Spenden für bedürftige Kinder in aller Welt.