Buchautor und Schauspieler liest

Als Schlusspunkt einer Projektwoche zum Thema „Demokratiebildung – Zukunft gestalten“ hat das Gymnasium Schloß Holte-Stukenbrock Gerhard Haase-Hindenberg eingeladen. Der Schauspieler und Buchautor liest aus seinem Buch „Ich bin noch nie einem Juden begegnet“ am Dienstag, 7. März, ab 19 Uhr in der Bibliothek des Gymnasiums. Diese Veranstaltung steht auch Externen offen und ist kostenlos. Anmeldung über das Schulsekretariat ist erforderlich.

Schauspieler liest

Gerhard Haase-Hindenberg hat 2007 die Rolle des Reichsmarschalls Hermann Göring im Hollywood-Kinofilm Operation Walküre – Das Stauffenberg-Attentat an der Seite von Tom Cruise gespielt. Das ist besonders bemerkenswert, weil Haase-Hindenberg selbst Jude ist. Robert Cohnen, Lehrer am Gymnasium, hat die Lesung organisiert. Er kennt den Autor aus seiner Zeit an der deutschen Schule in Shanghai.