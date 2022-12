Chor "TonArt" begeistert

Nach zwei Jahren Pause hat der Stukenbrocker Chor „TonArt“ am 3. Adventssonntag wieder zu seinem vorweihnachtlichen Chorkonzert in die Pfarrkirche St. Johannes Baptist eingeladen. 250 Besucher erleben einen eindrucksvollen Auftritt der 15 Sängerinnen und 7 Sänger, der auch die Krisen in der Welt mit einbezieht.

Dominik Mersch kündigt ein abwechslungsreiches Konzert mit buntem Programm an, in dem vertraute Stücke zu hören sind. Auf das bestehende Repertoire habe man sich konzentriert, sagt der Chorleiter, „bevor wir 2023 wieder durchstarten können“. Erst Mitte November hatte „TonArt“ mit den Proben für das Konzert beginnen können. Ab dem kommenden Jahr wird der Chor wieder durchstarten. Dominik Mersch kündigte an: „Nach so langer Zeit haben wir große Pläne, es ist etwas Besonderes geplant.“