CSB formiert neue Mannschaft

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Die Christlich-Soziale Bürgergemeinschaft (CSB) tritt zur Kommunalwahl am 13. September an. Nach einem Aufruf in der Tageszeitung am 15. Februar und der Ehrenamtsbörse am 29. Februar haben sich ein Dutzend Bürger gemeldet, die sich parteiunabhängig in der Kommunalpolitik engagieren und damit 28 Jahre Tradition weiterführen wollen.

„Wenn ich von der Mannschaft gefragt werde, werde ich für die CSB auch als Bürgermeisterkandidatin antreten. Das wäre eine Möglichkeit, Themen verstärkt in die Öffentlichkeit zu bringen“, sagt Fraktionsvorsitzende Britta Rusch. Der Personalmangel der Fraktion mit drei Ratsmitgliedern war im Februar drückend geworden , weil ihre beiden Ratskollegen Martin Wildemann und Harald Laabs erklärt hatten, nicht mehr antreten zu wollen. „Wir hatten immer mal wieder in den Anzeigenblättern nach Mitstreitern gesucht, aber ohne Erfolg. Erst der Aufruf in der Tageszeitung hat die Menschen aufmerksam gemacht“, sagt Britta Rusch. „Bei der Ehrenamtsmesse haben uns viele angesprochen, die dann in der Woche drauf auch direkt zur öffentlichen Fraktionssitzung gekommen sind. Wir haben direkt über Politikfelder gesprochen. Ich denke, ein Dutzend bleibt dabei. Damit kann man gut arbeiten.“ Männer und Frauen seien in gleicher Anzahl vertreten, die Altersspanne reiche von 19 bis zum Rentner.

Und dann kam Corona dazwischen. „Das hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Klappt das noch, wenn man keinen Kontakt pflegen kann?“ Allerdings habe der Austausch via E-Mails, WhatsApp und telefonisch sehr gut funktioniert. „Aus der Runde kommen jetzt schon Ideen und Vorschläge. Einer davon wird in einen Antrag an den Rat münden“, sagt Britta Rusch. Es geht um einen verkehrspolitischen Antrag. „Wer vom Marktweg auf die Dechant-Brill-Straße will, soll künftig nur noch rechts abbiegen dürfen und über den Kreisverkehr dann wieder zurück auf die Dechant-Brill- Richtung Tenge-Rietberg-Straße. Der Kreisverkehr ist gerade mal fünf Meter entfernt. Zu Stoßzeiten, vor allem morgens zu Schulbeginn, kann das die Verkehrssituation dort entzerren. Linksabbiegen ist dort eine Herausforderung und kann gefährlich sein. Auf so was kommt man nur, wenn man um diese Uhrzeit dort unterwegs ist.“

Es seien bei den Neuen auch Leute, die Spaß an der Ratsarbeit haben. Deshalb hofft Rusch auf Lockerung der Kontaktbeschränkungen, um Schulungen anzubieten und die Neuen als Zuschauer mit in Ausschüsse und Rat zu nehmen. „Man muss verstehen, wie Kommunalpolitik funktioniert, wie Sitzungen ablaufen, wer Politiker, wer aus der Verwaltung ist. Das weiß man nicht automatisch.“

„Mir ist wichtig, dass die Arbeit weitergeht“, sagt Britta Rusch. Wenn die Mannschaft es wolle, stelle sie sich als Bürgermeisterkandidatin zur Verfügung. Britta Rusch ist 54 Jahre alt, freiberufliche Englischlehrerin, seit 2009 in der CSB und seit 2016 Ratsmitglied als Nachrückerin für Uwe Thost.

Ein Kommentar von Monika Schönfeld

Es klingt widersinnig, ist aber so: Auch die anderen Parteien atmen auf, wenn die Christlich-Soziale Bürgergemeinschaft (CSB) wieder zur Kommunalwahl antritt. Denn FDP, SPD, Grüne und eben auch die CSB haben ein gemeinsames Ziel – die absolute Mehrheit der CDU zu brechen und damit wieder mehr Chancen zu haben, die eigenen Anträge auch ins Ziel zu bringen.

In der CSB treffen unterschiedliche Strömungen zusammen. Sie ist keine Partei und arbeitet auch nur auf örtlicher Ebene. Je mehr Auswahl der Wähler hat, desto besser. Dass Britta Rusch auch als Bürgermeisterkandidatin antreten würde, sofern ihre Mitstreiter das wollen, ist sehr positiv. Sie wäre immerhin die erste Frau, die sich das in dieser Stadt zutraut.