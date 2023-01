Prozess in Bielefeld wegen Totschlag-Verdachts: Opfer (47) sagt aus

Bielefeld/Schloß Holte-Stukenbrock

Im Prozess gegen vier junge Männer, die des versuchten Totschlags an einem mehr als doppelt so alten Mann verdächtigt werden und die sich deshalb vor der 4. Großen Jugendkammer des Landgerichts Bielefeld verantworten müssen, hat das Opfer (47) ausgesagt. Den Angeklagten wird vorgeworfen, den Mann getreten und verprügelt, gegen den Kopf geschlagen und ihn hilflos am Tatort zurückgelassen haben.

Von Volker Zeiger