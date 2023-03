Schloß Holte-Stukenbrock

Eine durchweg positive Bilanz ziehen Katharina Fraune aus der Stadtverwaltung und der Übergangscoach der weiterführenden Schulen in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt, Lena Lenz, zur Berufsinformationsbörse. Am Mittwoch haben 750 bis 800 Schüler und 67 Unternehmen und Institutionen in der Aula am Gymnasium mitgewirkt.

Von Monika Schönfeld