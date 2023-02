Debatten-Queen aus SHS

Siegerehrung in der Altersklasse Sekundarstufe I: Marlene Mand (Gymnasium Schloß Holte-Stukenbrock, zweite von rechts) belegt den ersten Rang und vertritt OWL beim „Jugend debattiert“ Landesentscheid am 29. März in Oberhausen. Amelie Bremke (Ratsgymnasium Rheda-Wiedenbrück - neben Marlene) glänzte ebenfalls mit Platz drei. Links und rechts zwei Schüler des Detmolder Grabbe Gymnasiums

24 Schulen aus ganz OWL haben beim Regionalwettbewerb mitgemacht. Grund genug, drei Wettbewerbstage dafür anzusetzen. Begonnen hatte „Jugend debattiert“ in der Region mit elf Schulen im Jahr 2010. Doch das Interesse an dem Wettbewerb enorm gewachsen. „Ich freue mich, dass sich die Schülerinnen und Schüler nach dem Ende der Corona-Pandemie jetzt wieder gemeinsam vor Ort debattieren können“, sagt Regionalkoordinatorin Frauke Roose. Regionalkoordinator Daniel Hitzing ergänzt: „Neue Schulen sind weiterhin willkommen.“

Die insgesamt zwölf ersten und zweiten Plätze werden von Schülern aus verschiedenen Teilen OWLs besetzt: aus Bielefeld, Schloß Holte-Stukenbrock, Detmold, Steinhagen, Paderborn, Lage, Rahden und Bad Salzuflen.

In der Altersgruppe Sekundarstufe I setzte sich auch Marlene Mand vom Gymnasium Schloß Holte-Stukenbrock durch. Die Schülerinnen und Schüler traten in zwei Altersklassen – Klassen acht bis zehn und Jahrgangsstufen zehn bis 13 – sowie aufgeteilt nach den drei Wettbewerbsregionalverbünden Detmold I bis III gegeneinander an. Sie diskutierten über aktuelle Themen, wie „Soll es an jeder weiterführenden Schule eine Schülerzeitung geben?“, „Soll eine Obergrenze für den täglichen Wasserverbrauch pro Person eingeführt werden?“ oder „Sollen auch Privathaushalte zur Katastrophenvorsorge verpflichtet werden?“. Jeder erhielt zunächst zwei Minuten ungestörte Redezeit, in der er seine Position – pro oder contra – darlegen konnte. Es folgen zwölf Minuten freie Aussprache. Für ein Schlusswort hatten die Teilnehmer eine Minute.

Die Juroren hörten zu, machten sich Notizen und fällten ihr Urteil. Um sie zu überzeugen, galt es, Stellung zu beziehen, Gründe für die eigene Position zu nennen und Kritik vorzutragen. In der Jury saßen überwiegend Lehrer, aber auch ehemalige Teilnehmer von Schul- und Regionalwettbewerben. Jeweils vier begleiteten eine Debatte und urteilten über Überzeugungskraft, Sachkenntnis, Ausdruck und Gesprächsfähigkeit sowie das Einhalten der Redezeit. Die zwölf erst- und zweitplatzierten Redner sicherten sich die Teilnahme am Landesentscheid am 29. März in Oberhausen.

Obendrein erhalten sie ein dreitägiges, professionelles Rhetoriktraining. Dort kommen die Jugendlichen mit allen Regionalsiegern aus NRW zusammen.