Dem Spargel ist‘s noch zu kalt

Peter Aschof hat die App auf seinem Smartphone im Blick. An vier Stellen auf seinen Spargelfeldern hat er Thermometer stecken, die ihm die Temperatur des Bodens in einer Feldübersicht zeigen. „Spargel wächst ab zwölf Grad Celsius“, sagt er. Eigentlich wollten er und seine Frau Gabi schon nach Ostern den ersten Spargel verkaufen. Geerntet wird noch wenig. Es ist zu kalt. Am Wochenende werden die weißen Stangen deshalb auch schnell ausverkauft sein.

Peter und Gabi Aschof ernten die ersten weißen Stangen in Schloß Holte-Stukenbrock – am Wochenende könnten sie schnell ausverkauft sein

„Vergangenes Jahr hatten wir Spargel, aber keine Leute, die ernten konnten. Dieses Jahr sind die Leute da, aber der Spargel ist noch nicht soweit.“ Trotzdem hat Peter Aschof zur Sicherheit schon mal sieben polnische Erntehelfer kommen lassen. In der Hochzeit der Ernte werden es 20 sein. Dazu kommen Verkaufspersonal und Helfer für die Aufbereitung. Aschof wünscht sich frostfreie Nächte und tagsüber Sonne und 15 Grad. Denn auch wenn der Spargel zurzeit unter Folie und im Tunnel wächst, braucht er Sonne. Denn der Boden werde nur in Gegenden geheizt, wo überschüssige Wärme kostenlos zur Verfügung steht, zum Beispiel auf Äckern an Kraftwerken. Eine Bodenheizung in dieser Region würde den Spargel exorbitant verteuern und wäre auch aus Gründen der Ressourcenschonung nicht vertretbar. Außerdem ist auch Spargelessen eine Frage der Einstellung. „Eine Kundin sagt, sie isst 30 Mal in der Saison Spargel, egal, wann der erste Spargel geerntet wird. Bis zum Ende der Ernte am 24. Juni hat sie noch viel Zeit, diesen Wert zu erreichen“, lacht Gabi Aschof.