Der Ritt auf dem Reisigbesen

„Mit einem Reisigbesen kann man das Laub am besten vom Schulhof fegen.“ Für das Kollegium und die Eltern ist Diana Wiedmer (42) die Schulhausmeisterin der Pollhansschule. Für die Kinder hat sie etwas Magisches, wenn sie den Reisigbesen herausholt. Ist sie vielleicht doch die Quidditch-Lehrerin Madame Hooch aus den Harry-Potter-Filmen?

Zwei von zwölf Schulhausmeistern in Schloß Holte-Stukenbrock sind weiblich – Diana Wiedmer hat keine Angst vor schweren Dingen

In dem Fantasy-Film sind Hexen und Zauberer gleichberechtigt. Diana Wiedmer fühlt sich auch so, auch wenn sie weiß, dass ihre Arbeit noch eine Männerdomäne ist. Sie und ihre Kollegin Stefanie Mittelteicher sind die beiden einzigen weiblichen Schulhausmeister in der Stadt. Die zehn männlichen Kollegen begegnen den beiden starken Frauen mit Respekt.