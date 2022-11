Der Weihnachtsbaum ist bereits geschmückt

Schloß Holte-Stukenbrock

Der knapp acht Meter hohe Weihnachtsbaum steht bereits, jetzt wird noch fleißig geschmückt und die grünen Zweige mit vielen Lichtern ausgestattet. Denn am Samstag, 3. Dezember, veranstaltet die Jugendabteilung des SW Sende in Zusammenarbeit mit dem Laufspaß ihren Weihnachtsmarkt am Waldstadion.

Von Erol Kamisli