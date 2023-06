Die Familien sind Feuer und Flamme

Schloß Holte-Stukenbrock

Auf dem Gelände an der Spellerstraße feierte der Löschzug Stukenbrock an zwei Tagen mit mehr als 2000 Gästen. „Wir sind überwältigt von diesem Andrang, obwohl die Bauarbeiten am Feuerwehrgerätehaus noch nicht abgeschlossen sind“, sagt Löschzugführer Daniel Kammertöns. Er freue sich, dass vor allem Eltern samt Nachwuchs gekommen seien.

Von Erol Kamisli