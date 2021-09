Die nächste Blumenwiese entsteht

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Auf einer Fläche von 0,8 Hektar entsteht im Bereich südlich der Kipshagener Teiche, angrenzend an die Tennisanlage des TC Grün-Weiß Schloß Holte, eine weitere Blumenwiese. Vor gut drei Wochen wurde der Bereich in direkter Nachbarschaft zu einem bereits bestehenden Wildblumen-Areal (0,4 Hektar) eingesät. „Jetzt hoffen wir, dass die Witterung mitspielt und wir keine Probleme mit der Bewässerung bekommen“, sagt Michael Ottenstroer, Fachbereich Tiefbau und Umwelt der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock.

Christian Hayk: „Lebensraum und Futter für viele Insekten“ – Marktkauf in Schloß Holte-Stukenbrock beteiligt sich mit 500 Euro am Saatgut

Möglich gemacht wurde das Ganze auch durch eine Spende in Höhe von 500 Euro des Marktkaufs. „Eigentlich wollten wir ja Bäume pflanzen lassen. Aber davon gibt es in der Stadt genügend. Daher investieren wir jetzt in dieses nachhaltige Umweltprojekt“, sagt Marktleiter Karsten Bischoff. Rund ein Drittel des benötigten Saatgutes konnte durch die Spende finanziert werden. „Insgesamt haben wir jetzt auf 2,8 Hektar Stadtgebiet verschiedene Saatgutmischungen eingepflanzt“, so Michael Ottenstroer.

Projekt „Wildblumen gegen das Insektensterben“

Vor zwei Jahren war auf der nun ausgedehnten Fläche gemeinsam mit der Naturschutz-Stiftung Senne das Projekt „Wildblumen gegen das Insektensterben“ entstanden, zu dem auch der Kreis Gütersloh einen wesentlichen Beitrag geleistet hat. Mit ihrem Know-how und der Bereitschaft seien zudem das Bauhof-Team um Berthold Dirkschnieder „ganz vorne mit dabei“ und auch der Politik gelte ein Dank. „Wir sind verwaltungsmäßig finanziell nun besser aufgestellt“, sagt Michael Ottenstroer.

„ Dieser neue Bereich bietet jetzt Lebensraum und Futter für viele Insektenarten. Und für das Auge ist er auch eine Bereicherung. “ Christian Hayk

Den Ball nahm CDU-Ratsmitglied Christian Hayk auf, der indes betonte, dass der Umweltschutz schon immer ein hohes Gut der Stadt gewesen sei. „Dieser neue Bereich bietet jetzt Lebensraum und Futter für viele Insektenarten. Und für das Auge ist er auch eine Bereicherung“, sagt der Vorsitzende des Energie- und Umweltausschusses. Bänke, die noch aufgestellt werden, sollen die Blumenwiese für den Betrachter „aus der Nähe erlebbar machen“. Michael Ottenstroer hofft, dass Hausbesitzer dieses „Leichtturmprojekt“ als Anregung übernehmen und womöglich auf Steingärten verzichten.