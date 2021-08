Die Regale sind leer

FDP-Fraktion Schloß Holte-Stukenbrock spendet 300 Euro und einen Karton voll mit Lebensmitteln an die Caritas-Aktion Warenkorb

Spendenübergabe an die drei Damen vom Caritas-Warenkorb: Thorsten Baumgart (von links), Marlies Birkemeyer, Ursula Weiss, Ruth Barlmeyer und Olaf Pretel.

„Wir benötigen dringend alle Lebensmittel, die haltbar sind. Also vor allem in Dosen und Gläsern“, sagt Ruth Barlmeyer, die gemeinsam mit Ursula Weiss Spenden immer donnerstags von 9 bis 10.15 Uhr im Pfarrer-Rüsing-Haus entgegennimmt. „Als ich vor Ort war, lagen nur ein paar Nudeln und einige Flaschen Ketchup in den Regalen“, berichtet Olaf Pretel.