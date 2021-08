Diebe nutzen die offene Terrassentür

Unbekannte haben am Beethovenweg in Schloß Holte-Stukenbrock Geld und Papiere gestohlen, während die Bewohner im Garten gearbeitet haben

Die Polizei sucht Diebe, die durch die offene Terrassentür in ein Haus am Beethovenweg gelangt sind.

Unbekannte sind am Montagnachmittag in der Zeit zwischen 13.30 und 16.30 Uhr in ein Wohnhaus an der Beethovenstraße eingedrungen und haben Bargeld und eine Geldbörse mit Personaldokumenten gestohlen.

Während die Bewohner mit Gartenarbeit beschäftigt waren, gelangten die Täter durch die offene Terrassentür ins Einfamilienhauses. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 05241/8690 entgegen.