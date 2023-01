Direktvermarkter in Schloß Holte-Stukenbrock spüren die Inflation

Kartoffeln aus Ägypten, Eier aus den Holland, Erdbeeren aus Spanien – in Zeiten von Klimawandel und Nachhaltigkeit ein Widerspruch, den viele nicht hinnehmen wollen. „Regionales Einkaufen“ heißt das Stichwort, das vielen Schloß Holte-Stukenbrockern am Herzen liegt.

An vielen Stellen in der Stadt gibt es Obst , Gemüse in Bio-Qualität direkt vom Feld und Fleisch aus dem nahen Stall: Hofläden und Direktvermarkter versprechen Qualität und Frische.

Doch steigende Energiekosten, Inflation, Ukraine-Krieg, wirtschaftliche Unsicherheit haben direkte Auswirkungen auf die Landwirtschaft: „Die Krise macht auch vor Produzenten regionaler Produkte nicht halt, sie kämpfen mit sinkender Nachfrage“, sagt Florian Aschof (29), Landwirt und Ortsverbandsvorsitzender des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes in Schloß Holte-Stukenbrock. Stets müssten sich die Landwirte auf neue Herausforderungen einstellen und seien gleichzeitig wichtige Versorger für die Menschen.

Seit September 2019 versorgen die Eheleute Anna Lena (29) und Johannes Broeker (34), die mit Herz und Seele Landwirte sind, im roten Häuschen an der Spellerstraße am Kreisverkehr die Kunden mit Produkten aus eigener Herstellung. „Wir sind jetzt seit mehr als drei Jahren hier und sind noch zufrieden“, sagt Johannes Broeker, „es war gar nicht die Frage, ob man das macht, sondern wie man das macht.“

Entschieden haben sie sich dann für einen Direktvertrieb auf Vertrauensbasis. Und sogar im Internet vertreten ist das Stukenbrocker Wiesenei. Auf Facebook hält Anna Lena Broeker die Eierliebhaber auf dem Laufenden. In unregelmäßigen Abständen gibt es da etwa die Eier-Infos zum Wochenstart, wird informiert über den Stand des mobilen Hühnerstalls und auch schon mal fix eine Frage nach dem Hühnerfutter beantwortet: gentechnikfreies Mischfuttermüsli aus Westerwiehe findet sich in den Trögen, dazu Heu und frisches Gras.

Mittlerweile können die Kunden im Häuschen der zweifachen Eltern neben Eiern auch Kartoffeln, Nudeln, Öl und frischen Honig einkaufen. „Alles frisch“, so die beiden stolz. Der Honig sei aus der Nachbarschaft. Die fleißigen Bienen von Heike und Werner Klöpper produzieren den „Bienenhonig aus Stukenbrock“. Auch die Bezahlung auf Vertrauensbasis funktioniert: „Bis jetzt ist das wirklich gut. Es gibt zwar ein paar Ausreißer, die nicht zahlen und uns ärgern“, sagt Johannes Broeker, „das passt eigentlich immer.“ Zudem steht seit kurzer Zeit eine Softeis-Maschine direkt neben dem Häuschen: „Die soll es auch im kommenden Frühjahr wieder geben“, sagt Anna Lena Broeker.

Weitere Investitionen seien erst einmal nicht geplant. „Ich glaube, es ist vernünftig, wenn wir aufgrund der unsicheren Lage die Füße still halten“, fügt der 34-Jährige hinzu. Natürlich mache er sich Gedanken, aber er habe noch keine schlaflosen Nächte. „Vor allem der Düngerpreis ist in den vergangenen Monaten explodiert“, sagt Broeker. Auf die steigenden Preise habe die Familie nach mehr als drei Jahren reagiert und die Preise pro Ei von 39 auf 45 Cent erhöht. „Damit sind unsere Eier gegenüber den Bioeiern im Supermarkt immer noch konkurrenzfähig“, sagt Anna Lena Broeker.

Mindestlohn steigt um 22 Prozent

Auf konkurrenzfähige Produkte hofft auch Florian Aschof, denn angesichts der zweistelligen Inflation sparten immer mehr Verbraucher beim Einkauf. Für die regionale Ernährungswirtschaft bedeute dies derzeit einen Absatzrückgang . Gleichzeitig explodierten die Energiekosten und die Erzeuger hätten höhere Personalkosten. „Der Mindestlohn steigt dieses Jahr um 22 Prozent von 9,80 auf 12 Euro“, sagt Aschof.

Florian Aschof zeigt Verständnis für die Verbraucher, die sich in der Krise, die jeden Bereich treffe, auch ein Stück weit sortieren müssten. Letztlich stärke aber jeder regionale Einkauf die Region, ob beim Bäcker, Fleischer oder Landwirt. „Wir gestalten hier alle ein Stück weit unsere Heimat, unseren Lebensraum mit“, betont Aschof. Ob die Bio-Branche und auch Direktvermarkter nach Jahren mit Zuwachsraten durch die Energiekrise und Inflation tatsächlich in die Krise rutsche, dass so findet Aschof, könne man erst in einigen Monaten sagen.