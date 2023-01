Ein dreifaches Aloha

Schloß Holte-Stukenbrock

Vergangenes Jahr gab es Karneval im Sommer, dieses Jahr gibt's Sommer im Karneval: In bunten Hawaii-Hemden, Flip Flops, mit Strandmuschel, Sonnenschirm und Schwimmring präsentiert der Sachausschuss Pfarrkarneval Stukenbrock das Motto des Pfarrkarnevals am Samstag, 11. Februar, in der Schützenhalle Stukenbrock: Beachparty. „Ein bisschen Strandleben haben wir und unsere Gäste nach den Coronajahren verdient“, sagt Magnus Brock.

Von Monika Schönfeld