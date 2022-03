Norbert Ellermann. Foto: Oliver Krato/Kreismuseum Wewelsburg

Vortrag von Historiker Norbert Ellermann am Dienstag, 15. März, um 19 Uhr im kleinen Saal der Stadthalle Delbrück, Eintritt frei



Ende März, Anfang April 1945 kam es in der Nähe des Schlosses Hamborn zu einer Panzerschlacht zwischen deutschen und US-amerikanischen Militärverbänden. Auf deutscher Seite war vor allem die Panzer-Brigade "Westfalen" der Waffen-SS beteiligt. Unter den Opfern der Kämpfe war auch Major General Maurice Rose, ranghöchster jüdischer US-Offizier im Zweiten Weltkrieg. Die kriegerischen Auseinandersetzungen im Kreis Paderborn endeten mit der Eroberung der Stadt Paderborn am 1. April 1945, die zuvor durch Bomben schwer zerstört worden war. Einen Tag später wurden die Häftlinge des Konzentrationslagers Niederhagen durch Soldaten der 3. US-Panzerdivision befreit. Der zweite Weltkrieg endete am 8. Mai 1945. Historiker Norbert Ellermann berichtet am Dienstag, 15. März, um 19 Uhr im kleinen Saal der Stadthalle Delbrück über die damaligen dramatischen Ereignisse. Interessierte ab 16 Jahren sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei.



Ellermann ist Mitarbeitender des Kreismuseums Wewelsburg. Der Historiker engagiert sich seit vielen Jahren im Rahmen der Veranstaltungen zur Regional- und Zeitgeschichte für den Kreisverband Paderborn im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Veranstalter des Vortrags am 15. März ist der Kreisverband Paderborn im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, unterstützt von der Stadt Delbrück und der Stadthalle Delbrück. Nach dem Vortrag besteht die Möglichkeit Fragen an den Referenten zu stellen.



Manfred Müller, Vorsitzender des Kreisverbandes Paderborn im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., Landrat a.D., zeigt sich erschüttert über den Krieg in der Ukraine, in Europa, und ruft dazu auf, „gemeinsam weiter unerlässlich für den Frieden zu arbeiten. „Wichtig ist es deshalb auch, an die zeitgeschichtlichen Ereignisse in unserer Region zu erinnern. Uns wird in diesen Tagen brutal vor Augen geführt, dass Frieden, Freiheit und Demokratie nicht selbstverständlich sind und wir deshalb jeden Tag dafür einstehen müssen“, unterstreicht Müller in einer Mitteilung vom 7.3. Der Kreis Paderborn und der Kreisverband Paderborn im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge werden daher gemeinsam am 30. März in einer Gedenkveranstaltung zur Erinnerung an das damalige Geschehen einen Gedenkstein enthüllen. Dieser soll an US-Major General Maurice Rose und an die deutschen und US-amerikanischen Soldaten erinnern, die während dieser Kämpfe ums Leben gekommen sind.