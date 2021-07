Ein Zeichen gegen Rassismus

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). „Und jetzt noch einmal von vorne!“ Die Ansage von Lana Odeh ist deutlich, aber es soll ja auch alles passen, damit am Abend der Auftritt perfekt über die Bühne gehen kann. An diesem Freitagvormittag studieren 30 Schülerinnen und Schüler in der Aula des Gymnasiums einen arabischen Tanz ein, den sie acht Stunden später im Rahmen der Internationalen Woche gegen Rassismus dem Publikum präsentieren werden.

Das Tanzprojekt der Schüler von Gesamtschule und Gymnasium leiten am Freitagvormittag Lana Odeh (ganz rechts), Mahmoud Salem (vorne rechts), Khaled Al Salem (vorne Mitte) und Darin Schammout (vorne, Vierte von links). Am Abend folgt die Aufführung im Rahmen der Internationalen Woche gegen Rassismus.

„Dabke“ heißt der orientalische Folkloretanz, der in Ländern wie Palästina, dem Libanon oder Syrien einfach dazugehört, wenn Feste gefeiert werden. Die Musik, die dazu gespielt wird, behandelt die Themen Freiheit, Frieden, Liebe und Zusammenhalt. „Musik ist eine internationale Sprache, die Menschen verbindet. Egal woher man kommt, alle sind gleich“, sagt Lana Odeh, Flüchtlingssozialarbeiterin der Stadt, die am Freitagmorgen gemeinsam mit Darin Schammout, Khaled Al Salem und Mahmoud Salem den dreieinhalbstündigen Tanz-Workshop leitet.

Voll motiviert

Ursprünglich hatten sich dafür um die 20 Schüler der fünften bis zehnten Klassen von Gesamtschule und Gymnasium angemeldet. Doch als die ersten arabischen Klänge aus der Aula zu vernehmen sind, werden noch einige Neugierige angelockt, die spontan mitmachen. „Alle machen richtig gut mit und sind voll motiviert“, lobt Lana Odeh.

Vor der Bühne stehen Daniela Hartmann (Lehrerin an der Gesamtschule) und Christina Gellert (Lehrerin am Gymnasium) und verfolgen mit großem Interesse die Proben. „Diese schulverbindende Veranstaltung ist ein wichtiger Teil des Programms am Abend und genau das, was wir wollen“, sagt Daniela Hartmann, die Aktionen zur Internationalen Woche gegen Rassismus, immer wieder mit unterschiedlichen Schwerpunkten, auch in den kommenden Jahren realisieren möchte. „Diesmal hat beispielsweise die Musik-AG unserer Fünftklässler unter der Leitung von Cornelia Schwehn Lieder sogar selbst geschrieben, die nach den Weihnachtsferien inner- und außerhalb des Unterrichts eingeübt worden sind“, sagt Christina Gellert.

Auftritt mit Palästinensertuch

Als am Abend dann die gut dreieinhalbminütige Aufführung beginnt, tragen alle Schüler einen schwarz-weißen „Pali-Schal“. Das Palästinensertuch hatte einst durch Palästinenserpräsident Jassir Arafat Einzug in die Modewelt erhalten. Durch den einheitlichen Look soll die Gleichheit aller Menschen symbolisiert werden. Gleichwohl ist und bleibt das Thema Integration ein schwieriges. „Bei Familien klappt es ganz gut, da läuft vieles über die Kindern. Alleinstehende Männer, die in Unterkünften untergebracht sind und quasi keine Kontakte haben, sind hingegen schwerer zu integrieren“, berichtet Lana Odeh, die seit 18 Jahren in Gütersloh lebt und in Jerusalem geboren wurde, von einem Teil ihrer Arbeit als Flüchtlingssozialarbeiterin. Die Arbeit mit den Schülern ist ein anderer Teil – und dürfte sich am Freitag für alle Beteiligten gelohnt haben.