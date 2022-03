Schloß Holte-Stukenbrock

Eine La-Ola-Welle mit unzähligen Friedensbotschaften setzt sich am Freitagabend in der Aula am Gymnasium in Bewegung. Mit dem Bühnen-Programm „Haltung zeigen“ haben Schülerinnen und Schüler der beiden weiterführenden Schulen rund 200 Besucher tief beeindruckt und berührt.

Von Uschi Mickley