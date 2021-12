Endlich mal was los vor Weihnachten

Wenn in der Adventszeit nahezu alle vorweihnachtlichen Veranstaltungen abgesagt werden, dann reicht vergleichsweise wenig, um die Massen zu mobilisieren. Die Kattenheide war am Samstag an beiden Seiten derart zugeparkt, dass es zum Hof Dreischalück kaum ein Durchkommen gab.

Dort startete eine von den Sennebauern organisierte Traktoren-Lichterfahrt durch Schloß Holte-Stukenbrock. Zudem gab es ein Rahmenprogramm für Kinder – und Pilsbier, Glühwein sowie Bratkartoffeln mir Spiegeleiern für die Erwachsenen.

Traktoren-Lichterfahrt durch die Stadt mit gemütlichem Ausklang auf dem Hof Dreischalück in Liemke Foto: Dirk Heidemann

Beinahe hätte die Lichterfahrt indes gar nicht stattgefunden, auf der Homepage der Sennebauern war die Veranstaltung am Freitag sogar abgesagt worden. Katja Pähler hatte die Fahrt ordnungsgemäß bei der Stadt gemeldet, wollte aber auf Nummer sicher gehen und informierte zudem auch die Kreispolizeibehörde. „Damit habe ich wohl schlafende Hunde geweckt“, so Katja Pähler. Die Behörde entzog den Sennebauern die Genehmigung, da die Fahrt im Konvoi eine Behinderung darstelle, zumal die ampellastige und über Bahnübergänge führende Route einen offiziellen Umleitungsweg umfasse, auf dem bereits mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen sei.

Katja Pähler nahm Rücksprache mit ihrem Anwalt, der ihr erklärte, dass die Lichterfahrt zwar melde-, aber nicht genehmigungspflichtig sei. Nach erneuter Kontaktaufnahme mit der Kreispolizeibehörde am Samstag wurde dann erklärt, dass die Traktorenfahrer „auf eigenes Risiko“ fahren könnten.“ So teilte es Katja Pähler vor dem Start auch den Teilnehmern mit. „Wer Bedenken hat, der bleibt hier. Denn sollte es zu Beschwerden von Anwohnern kommen, muss eventuell mit strafrechtlichen Konsequenzen gerechnet werden“, sagte Katja Pähler, die das ganze Theater nicht nachvollziehen konnte: „Schließlich war es weder eine Protestfahrt gegen Corona noch eine andere Form von Demonstration.“

Nein, alle wollten nur ein wenig Spaß haben. So wie Chantal Janske und Niklas Henrichs auf ihrem IHC 654, Baujahr 1970. „Traktoren sind mein Hobby, ich besitze mehrere davon. Ich kaufe sie an und restauriere sie dann“, sagte Niklas Henrichs, der mit Landwirtschaft nichts am Hut hat. Matthias Westhoff, Metzgermeister aus Sende, saß hinter dem Steuer eines Deutz DX 605.

Insgesamt setzten sich zehn Traktoren, ein Lkw und ein Feuerwehrauto am Hof Dreischalück in Bewegung. Den Konvoi führte „Weihnachtsmann“ Jörg Haar auf seiner Moto Guzzi Mille GT, Baujahr 1988, an. Neben ihm im Beiwagen saß Katja Pähler. „Ich hatte das Motorrad für die Wartung zerlegt, als Katja anrief. Dann habe ich es am Freitag wieder zusammengebaut“, sagte Jörg Haar, an dessen Maschine nur noch Rahmen, Motor, Tank und die Bremsanlage original sind. „Schön kann jeder. Mir ist nur wichtig, dass ich das Ding irgendwie ans Laufen kriege.“

Nach der 90-minütigen Fahrt über Kaunitzer, St. Michael, Helleforth, erneut Kaunitzer, Holter, Haupt, Speller, Lange, Alte Post und Detmolder Straße ging es wieder zurück in die Kattenheide. Dort hatte Bernhard Kampmeier bereits den Gasgrill für Bratkartoffeln mit Spiegeleiern angeworfen. Die zahlreichen Kinder konnten sich auf einer Spielwiese mit viel Matsch, Sand und Strohrutschen austoben. Anschließend gab es einen Lichterspaziergang mit Laternen und Taschenlampen, der sehr gut angenommen wurde. Begleitet wurden die Kinder von der Mini-Fellnasen-Ranch, Lena Kipshagen und Lara Conredel hatten die beiden Ponys Penelope und Filou dabei.