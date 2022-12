Endlich wieder Weihnachtsmarkt

Beim Blick in die Gesichter der Weihnachtsmarktbesucher auf der Holter Kirchplatz will Holzkunst-Verkäufer Andreas Bronder „eine Weihnachtsmarktsehnsucht“ erkannt haben. „Sie strahlen alle und scheinen den tollen Markt wirklich vermisst zu haben“, sagt der Verkäufer aus Hövelhof. Erol Kamisli

Seine Standnachbarn Konstantin, Julius, Aleyna und Nino, die ihre Abiball-Kasse mit Glühweinverkauf aufbessern wollen, haben ein Ziel: „Unsere Mitschüler haben vor zwei Wochen auf dem Weihnachtsmarkt in Stukenbrock rund 2000 Euro eingenommen, diese Vorgabe wollen wir natürlich übertrumpfen“, betonen die vier Gymnasiasten, die im Frühjahr ihr Abitur feiern wollen. Ihre erste Kundin steht auch schon ein paar Minuten nach der Eröffnung am Tresen. „Ich habe den Weihnachtsmarkt hier auf dem Holter Kirchplatz echt vermisst“, sagt Annette Müller aus Augustdorf, die zwei Glühweine bestellt.

Wer einen Rundgang über den Schloß Holter Weihnachtsmarkt macht, stellt fest: Die Stimmung ist ausgelassen und fröhlich. „Hier auf dem Kirchplatz herrscht eine stimmungsvolle und gemütliche Atmosphäre“, sagt Wolfgang Gerbig von der Ortsgemeinschaft Schloß Holte, die den Markt organisiert hat.

Helena Erichlandwehr, Bürgermeister Hubert Erichlandwehr, Natascha Erichlandwehr verkaufen Grünkohl am Stand von "Fortuna SHS" auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Holter Kirchplatz Foto: Erol Kamisli

Endlich könnten die Besucher ohne Corona-Einschränkungen die Vorweihnachtszeit mit Freunden und Familie genießen. „Es ist ein bisschen so wie immer. Endlich. Weihnachtsschmuck, süße Sachen und natürlich Glühwein“, bringt es Besucherin Ute Schwenkhöfer, die mit Freundin Hedwig Schmidt gekommen ist, auf den Punkt. „So tolle Musik vom Blasorchester, da singe ich innerlich mit und bekomme Gänsehaut“, verrät sie.

Leckeren Glühwein am DLRG-Stand bei Christa und Rolf Walkenhorst sowie Mona Henkenjohann (von links). Foto: Erol Kamisli

Immer mehr Besucher drängen sich auf den Kirchplatz. Zwei Coronawinter war das nicht möglich, jetzt geht es wieder. „Ich genieße es, dass wir die Vorweihnachtszeit unbeschwert genießen können“, sagt Besucher Udo Walkenhorst. Dies bedeute nicht, dass Krisen, Kriege vergessen würden, aber es ist gut für Kopf und Seele, mal eine Zeit zu haben, um Tod und Elend auszublenden.

Helfen im Weihnachtszelt ihres Vereins VfB Schloß Holte: (von links) Kimberley, Martin, Jannis, Kevin und Dieter. Foto: Erol Kamisli

Die entspannte Auszeit von den Krisenherden. Der Weihnachtsmarkt in Schloß Holte ist dafür offenbar ein guter Ort. „Wir mussten die vergangenen Jahre auf unsere Treffen hier verzichten, aber jetzt geht es zum Glück wieder“, freut sich Marlies Fortkemper und prostet mit Glühwein ihrem Freundeskreis zu.

Die „Suprise-Dancer“ nicht auf der Bühne, sondern auf dem Weihnachnachtsmarkt: (von links) Katharina Rehage, Saskia Busche, Melanie Potthoff, Sophia Lux, Melanie Schwenker und Aylin Pinisch. Foto: Erol Kamisli

Gekommen ist auch Sven mit Ehefrau Jane und den Kindern Fynn (7) und Lotta (5). Sie stehen dicht beieinander und applaudieren den Musikern des Städtischen Blasorchesters. „Es ist schön, dass die Menschen alle gute Laune haben“, sagt die 34-jährige Jane. Wenn sie sich umschaue, sehe sie nur vereinzelt Menschen mit Maske: „Endlich wieder Weihnachtsmarkt. Als hätte es Corona nie gegeben.“

Künftige Abiturienten: (von links) Konstantin, Julius, Aleyna, Nino mit Kundin Annette Müller. Foto: Erol Kamisli

Daneben steht ein glücklicher Wolfgang Gerbig. Sein Fazit: „Mega.“ Die Ortsgemeinschaft habe an den drei Tagen 6000 Besucher gezählt. „Es war wie früher, nur mehr. Unserer Weihnachtsmann und und unsere Weihnachtsfrau haben 36 Kilo Schokolade verteilt und alle Besucher hatten ein Lächeln im Gesicht“, sagt Gerbig. Sein Highlight sei der Gospelchor Sennestadt in der vollen St.-Ursula-Kirche gewesen. „Es war toll, aber wir brauchen noch junge Leute in der Ortsgemeinschaft“, so Gerbig.