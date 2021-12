Eng mit der Bundeswehr verbunden

In kleinem Rahmen haben am Sonntag Bürgermeister Hubert Erichlandwehr und Jürgen Behlke die Urkunde zur Patenschaftsübernahme der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock für die 6. Kompanie des Panzerbataillons 203 Augustdorf unterzeichnet. Die Patenschaft soll im Frühjahr mit Beteiligung der Bürger bei einem Appell auf dem Pollhansplatz öffentlichkeitswirksam besiegelt werden.

„Die Patenschaft ist von Bedeutung für beide Seiten“, sagt Bürgermeister Hubert Erichlandwehr im Ratssaal. Es gebe eine lange und gute Tradition. Bereits vom 2. Juli 1983 bis zum 31. Dezember 2002 bestand eine Patenschaft für das Panzerbataillon 214 Augustdorf. Im Rahmen der Patenschaft mit der 5. Kompanie des Panzerbataillons 203 Augustdorf in der Zeit vom 20. Juni 2008 bis 26. Juni 2015 haben Bürger und Soldaten mehrere gemeinsame Veranstaltungen durchgeführt. Das Feierliche Gelöbnis am 18. Juni 2010 auf dem Pollhansplatz, die Aktion „Gelbes Band“ im Jahr 2011 für die in Afghanistan eingesetzten Soldaten und die Informationsveranstaltung zum Afghanistan-Einsatz am 23. August 2012 sind einige Beispiele. Der Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss hatte am 31. August 2020 bei Nein-Stimmen von Bündnis 90/Die Grünen und Enthaltung der SPD beschlossen, die Patenschaft zu übernehmen.

„Wir gehen die Patenschaft aus Tradition, vor allem aber aus Überzeugung ein, um die enge Verbundenheit zwischen Zivilgesellschaft und Bundeswehr zu zeigen. Soldaten sollen einen Rückhalt in der Gesellschaft haben“, so Erichlandwehr. Die Bundeswehr habe ihre Aufgabe in der Friedenssicherung und in Deutschland selbst. Davon zeugen die Einsätze während der Corona-Pandemie in den Gesundheitsämtern, zu Testungen in den Altenheimen, aber auch im Katastrophenfall wie im Sommer beim Hochwasser an der Ahr. „Der Soldat ist der Bürger in Uniform. Der Soldat bleibt Bürger und soll sich ebenfalls an der politischen Willensbildung beteiligen.“

„ Einsatzbereit zu sein bedeutet nicht, in den Einsatz zu wollen. Es ist das Signal, dass wir die Demokratie ver­teidigen werden. “ Major Jürgen Behlke

Die Reservistenkompanie spannt den Bogen zwischen Bürger und Bundeswehr, gibt einen Einblick in den Auftrag der Soldaten, der Unterstützung und Anerkennung verdiene. Soldaten beteiligen sich bei der Sicherung und bei der Feier im Karneval, bei der Kranzniederlegung zum Volkstrauertag und bei der Sammlung für die Kriegsgräberfürsorge.

Kompanietruppführer Martin Dietz mit dem Kompaniewimpel mit dem Motto „Reserve – allzeit bereit!“ Das Wappen zeigt das Karomuster Westfalens und des Rheinlands, die Lippische Rose und das westfälische Pferd und die Waffengattung.“ Foto: Monika Schönfeld

Marco Maulbecker, Kommandeur des Panzerbataillons 203 in Augustdorf, hatte ein schriftliches Grußwort geschickt und seinen Dank dafür ausgesprochen, dass der Kompanie eine Heimat außerhalb der Garnison gegeben werde. Das beweise eine starke Verbundenheit der Bundeswehr in Augustdorf zur Nachbargemeinde Schloß Holte-Stukenbrock.

Major und Kompaniechef Jürgen Behlke bedankte sich, dass die Unterzeichnung der Urkunde möglich gemacht werden konnte, auch wenn ein Appell mit voller Mannstärke natürlich schön gewesen wäre. „Uns als 6. Kompanie ist das wichtig. Als Reservekompanie vereinen wir Bürger und Soldaten. Im Einsatzfall ist die Reservekompanie präsent und verschafft der Bundeswehr Zeit“, so Behlke. Man könne sich die Frage stellen, ob es noch eine Bedrohung gebe. „Wir sind umgeben von Freunden und Partnern. Allerdings haben wir die Annexion der Krim und Truppenbewegung an der ukrainischen Grenze. Einsatzbereit zu sein bedeutet nicht, in den Einsatz zu wollen. Es ist das Signal, dass wir die Demokratie verteidigen werden.“

Patenschaft mit Reservekompanie: Major Jürgen Behlke (links) und Bürgermeister Hubert Erichlandwehr mit der Urkunde vor dem Stadtwappen. Foto: Monika Schönfeld

Die Wertschätzung der Bundeswehr und ihre Verankerung in der Bürgerschaft sei mit der Aussetzung der Wehrpflicht 2011 „ein bisschen abhanden gekommen“. Deshalb sei ihm eine gelebte Partnerschaft wichtig. „Wir sind da, wenn Sie es wünschen. Es ist an uns, die Partnerschaft zu leben. Ich weiß, dass Schloß Holte-Stukenbrock viel auf die Beine stellt.“