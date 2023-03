Schloß Holte-Stukenbrock

Die Hilfsbereitschaft für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien ist riesig. Auch die Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule sind betroffen und hatten den Wunsch, etwas für die Menschen dort zu tun. Am Mittwoch hatte sich die in Schulmensa in eine gigantische Fundgrube für Leseratten verwandelt. Der Erlös in Höhe von 3150 Euro wird jetzt an eine Hilfsorganisation überwiesen.

Von Uschi Mickley