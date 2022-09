Erntedank in Liemke: Prachtstück krönt Festumzug

Liemker bereiten sich auf Fest am Sonntag, 2. Oktober, vor

Schloß Holte-Stukenbrock

Wenn in Liemke Erntedank gefeiert wird, ist das nicht nur ein Fest für den Ort, sondern auch ein Höhepunkt für Besucher der Region. Am Sonntag, 2. Oktober, wird in Liemke nach zwei Jahren Corona-Pause das traditionelle Erntedankfest gefeiert.

Von Uschi Mickley