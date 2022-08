Experiment mit Sonnenblumen: Anna Lena und Johannes Broeker pressen Öl in eigener Mühle

Verkauf am Hühnerhaus in Schloß Holte-Stukenbrock

Schloß Holte-Stukenbrock

Sonnenblumen soweit das Auge reicht. An der Speller Straße leuchten die gelben Riesen schon von Weitem. Auf zwei Hektar Ackerfläche baut Johannes Broeker am Hof seines Vaters Josef erstmals Sonnenblumen an. Wo bislang ein großes Hühnervolk scharrte, recken jetzt unzählige Blüten ihre Köpfe gen Himmel.

Von Uschi Mickley