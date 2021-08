Feuer springt auf Wohnhäuser über

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Ein lautes Knacken im Carport hat eine Bewohnerin am Albert-Schweitzer-Weg in Schloß Holte-Stukenbrock am Samstagabend um 23.15 Uhr aufgeschreckt. Wenig später stand das Carport in Flammen, die sich über eine Hecke und das Dämmmaterial schnell auf die drei Reihenhäuser verbreiteten. Drei Familien, insgesamt zehn Menschen, mussten die Nacht zu Ostersonntag bei Freunden und Nachbarn verbringen. Die Häuser waren erst mal unbewohnbar geworden.

Monika Schönfeld