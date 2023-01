Feuerwehr im Stresseinsatz

Schloß Holte-Stukenbrock

Bei mehreren Heckenbrandeinsätzen, vermutlich ausgelöst durch Böller, in Schloß Holte-Stukenbrock hatten die beiden Löschzüge an Silvester und am Neujahrstag eine Menge zu tun. Die Einsätze dauerten mehrere Stunden. „Bei keinem Feuer wurden Personen verletzt“, betonte Bruno Wulf, stellvertretender Leiter der Freiwilligen Feuerwehr.

Von Erol Kamisli