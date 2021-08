Feuerwehrhaus in Stukenbrock muss günstiger werden

Nachdem das mit der Planung beauftragte Büro Hoffjann seinen Entwurf am Montagabend vorgestellt hatte, zeigten sich die Politiker erschrocken. Eine umfassende Diskussion konnte indes nicht entbrennen. Bürgermeister Hubert Erichlandwehr zog nach gut einer Stunde mit Verweis auf die Regelung, dass in Coronazeiten Sitzungen zügig durchgeführt werden sollen, die Notbremse.

Bürgermeister Hubert Erichlandwehr. Foto: Besim Mazhiqi

Auf Antrag von Lars Pankoke (CDU) wurde daraufhin einstimmig beschlossen, dass neben den bereits im Haushaltsentwurf 2021 bereit gestellten Mitteln in Höhe von 850.000 Euro weitere 1,15 Millionen Euro als Verpflichtungsermächtigung für 2022 eingestellt werden. Zudem soll das Büro Hoffjann seine Planungen noch einmal überarbeiten, nach Einsparungsmöglichkeiten suchen und diese auf einer weiteren Sitzung im März oder April vorstellen.

Damit die Feuerwache einsatzbereit bleibt und nicht vom Betrieb abgemeldet werden muss, sollen sich die Arbeiten in vier Bauabschnitte gliedern. Mit der Erweiterung der Fahrzeug- und Gerätehalle sowie dem Umbau der Parkplätze soll wie vorgesehen im Oktober begonnen werden. „Daher brauche ich bis spätestens Ende Februar eine Entscheidung für den ersten Bauabschnitt, um den Bauantrag zu stellen“, sagte Diplom-Ingenieur Thorsten Hoffjann aus Detmold. Diese dürfte auf der Ratssitzung am 23. Februar fallen.

Für den ersten Bauabschnitt wird bislang ein Volumen von 629.000 Euro veranschlagt. „Ein Umbau von 170 Quadratmetern für fast 630.000 Euro? Das kann man einem Normalsterblichen nicht verkaufen“, monierte Lars Pankoke. Thorsten Hoffjann räumte ein, dass eine Stahlkonstruktion oder eine Sandwichvariante sicherlich günstiger sei, sprach aber auch von einer gewissen Wertigkeit, die verlangt sei und die sich auch in der hochwertigen Formfassade wiederfinde.

„ Wir möchten eine grundsanierte Wache haben und ein Signal an die Feuerwehr senden. Aber 2,45 Millionen Euro – da können wir als CDU nicht mitgehen. Die Zahl ist zu hoch. “ Lars Pankoke (CDU)

Im zweiten Bauabschnitt soll für insgesamt 240.000 Euro die Bestandssanierung von Heizung, Lüftung und Sanitäranlagen erfolgen. Der dritte Bauabschnitt sieht die Erweiterung der Umkleideräume sowie den Neubau von Parkplätzen vor. Kostenpunkt: satte 1,325 Millionen Euro. Das Architektenbüro Weege hatte in seiner Kostenberechnung im Oktober 2018 für diesen Bauabschnitt lediglich 656.000 Euro veranschlagt. Allerdings seien damals, so Thorsten Hoffjann, einige Maßnahmen nicht berücksichtigt worden, die durchgeführt werden müssten. Dazu gehöre beispielsweise der Ausgleich eines Höhenunterschieds von 2,5 Metern zwischen Parkplatz und Gebäude, die Errichtung einer Stützwand an der Nordseite sowie die Installation einer Lüftungsanlage in der Umkleide. Zudem habe es seit 2018 eine allgemeine Kostensteigerung im Bereich von 7,5 Prozent gegeben.

Im vierten und letzten Bauabschnitt geht es um die Erweiterung der Schulungsräume von derzeit 80 auf 160 Quadratmeter für 350.000 Euro. Hier stellte sich für Sara Steinbeck (CSB) die Frage, ob die angedachte Dachterrasse wirklich notwendig sei.

„Wir möchten eine grundsanierte Wache haben und ein Signal an die Feuerwehr senden. Aber 2,45 Millionen Euro – da können wir als CDU nicht mitgehen. Die Zahl ist zu hoch“, sagte Lars Pankoke. Zumal das Ende der Fahnenstange damit immer noch nicht erreicht ist. Wie Thorsten Hoffjann erklärte, kämen noch ein Pelletkessel (150.000 Euro), eine Sole-Wasser-Wärmepumpe (115.000 Euro) sowie eine Gas-Wärmepumpe (90.000 Euro) obendrauf, da die benötigte Energie für die vorhandene Heizung nicht mehr leistbar sei.