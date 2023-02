Frauen feiern als Stars in der Manege 

Schloß Holte-Stukenbrock

Das Zebra und die Tierpflegerin liegen sich auf der Tanzfläche in den Armen. Wo gibt's denn so was? Beim Frauenkarneval in St. Heinrich Sende fiel die Kostümwahl in diesem Jahr nicht schwer. Das Motto Frauenkarnevals lautete: „Manege frei für den KFD- Zirkus Frauenkarneval!“

Von Erol Kamisli