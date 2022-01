Gastronomen bleiben optimistisch

Schloß Holte-Stukenbrock

Am Donnerstag ist die neue Corona-Schutzverordnung des Bundes und der Länder in Kraft getreten. Darin heißt es unter anderem, dass Gäste von nun an in der Gastronomie nur mit dem Nachweis drei Mal geimpft, oder zwei Mal geimpft mit einem zusätzlichen, tagesaktuellen Bürgertest Zutritt bekommen. Wie bewerten das die heimischen Gastronomen? Das WESTFALEN-BLATT hat nachgefragt.

Von Manuela Fortmeier