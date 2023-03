Nordrhein-Westfalen will die Gedenkstätte Stalag 326 für Kriegsgefangene aus der ehemaligen Sowjetunion weiterentwickeln. Der Gedenkort in Schloß Holte-Stukenbrock soll mit 60 Millionen Euro gestärkt und „zu einer Gedenkstätte von nationaler Bedeutung“ gemacht werden, heißt es in einem am Mittwochabend verabschiedeten Beschluss des NRW-Landtags.

Von 1941 bis 1945 durchliefen etwa 300.000 Gefangene das Stammlager 236 des NS-Regimes zur Musterung für Zwangsarbeit im Ruhrbergbau, auf Höfen und in Fabriken. Der Landtag plant nun, die Gedenkstätte vom Gelände des Landesamtes für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei NRW zu trennen. Bauliche und inhaltliche Konzepte für eine Neugestaltung sollen erarbeitet werden. Zudem soll die Landesregierung eine Stiftung gründen, die Rechtsträger der Gedenkstätte wird.

Die Fraktionen von CDU, SPD, Grünen und FDP im Landtag hatten sich für die Weiterentwicklung der Gedenkstätte eingesetzt. Mehr als drei Millionen sowjetische Kriegsgefangene seien in den Kriegsgefangenenlagern des NS-Regimes systematisch ausgebeutet und ermordet worden, erklärten die Vertreter der vier Parteien: „Die Dimension dieses Verbrechens spiegelt sich leider bis heute in der deutschen Erinnerungskultur noch nicht angemessen wider.“ Als neu konzipierte Gedenkstätte solle Stalag 326 dazu beitragen, diese Lücke weiter zu schließen und die Aufarbeitung der NS-Verbrechen voranzutreiben.

Für die Weiterentwicklung steuert der Bund den Angaben zufolge 25 Millionen Euro bei, das Land NRW ebenfalls 25 Millionen Euro und der Landschaftsverband Westfalen-Lippe zehn Millionen Euro. Das Geld sei eine wichtige Investition in die Zukunft der Erinnerungskultur weit über Nordrhein-Westfalen und die Bundesrepublik hinaus.

Die Gedenkstätte Stalag auf dem Gelände der Polizeischule ist nur nach Anmeldung und Zugangskontrolle erreichbar. Foto: Monika Schönfeld

„Ich werde jetzt mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) dafür werben, dass die kommunale Familie möglichst bis zum Sommer grundsätzliche Beschlussfassungen zur Beteiligung am Gedenkstättenprojekt vornimmt“, sagt der Leiter des Lenkungskreises, Landtagspräsident André Kuper. „Hierzu führen wir regelmäßig auf der Ebene der Hauptverwaltungsbeamten in Ostwestfalen-Lippe konstruktive Gespräche. Wir tagen seit November einmal monatlich per Videokonferenz mit allen Landräten, dem Oberbürgermeister aus Bielefeld, dem Bürgermeister aus Schloß Holte-Stukenbrock und Vertretern des Landschaftsverbandes. Im Kreis Höxter ist nach einem Besuch der Kulturdezernentin Barbara Rüschoff-Parzinger ein Grundsatzbeschluss des Kreistages zur Beteiligung an der geplanten Stiftung gefasst worden.“

Es gelte nun, so Kuper, mit den einzelnen Kommunen darüber zu verhandeln, wer welche Anteile in der geplanten Stiftung übernimmt. Die soll das Projekt durchführen und die Gedenkstätte betreiben. Landrat Sven-Georg Adenauer habe als Vorsitzender der Landrätekonferenz in OWL angeboten, die Koordinierung zu übernehmen. Parallel dazu müsse in Kürze der Stadtrat Schloß Holte-Stukenbrock das FNP-Änderungsverfahren beginnen, damit die Ersatzfläche für die Polizeischule (bisher landwirtschaftliche Fläche) als Basis für das Baurecht in Gemeinbedarfsfläche umgewandelt wird. Die Gespräche zwischen der Naturschutzbehörde, dem Kreis Gütersloh und der Stadt mit dem Bundesliegenschaftsbetrieb laufen im Hintergrund.