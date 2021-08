Gesamtschule erhält Berufswahl-Siegel

„Das ist eine starke Teamleistung“, sagen Schulleiterin Daniela Hartmann und Abteilungsleiter Markus Wenge. Die Studien- und Berufswahlkoordinatoren Julia Braun und Martin Tillmanns schilderten den Prozess der Zertifizierung. Die Gesamtschule bietet den Schüler ab Klasse 8 ein umfangreiches Angebot, um die eigenen Interessen und Stärken zu erkunden, um den „Traumjob“ zu finden. Mit von der Partie ist Übergangscoach Lena Lenz. „Das Lehrerkollegium trägt die Berufswahlorientierung mit, engagierte Eltern bringen viele Ideen ein. Und ganz wichtig sind die aktiven Unternehmen, die uns unterstützen. Unser Appell an die Betriebe: Bieten Sie auch in den kommenden Monaten Praktikumsplätze an. Das Studien- und Berufsorientierungsteam trägt Ausbildungsplatzangebote in die Schülerschaft und berät die Optionen.“ Phänomenal sie die Bereitschaft der Betriebe im Lockdown-Light gewesen, Schüler als Praktikanten aufzunehmen.

