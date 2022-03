Geflüchtete und heimische Frauen bereiten in Schloß Holte-Stukenbrock albanische Pita oder mit Essigbaumöl gewürztes Hähnchen zu

Schloß Holte-Stukenbrock

Wie im Schlaraffenland kann man sich in der Küche der Gesamtschule fühlen. Das gemeinsame Kochen von geflüchteten und heimischen Frauen fördert in lockerer Atmosphäre zudem auch das Kennenlernen und regt zu Gesprächen an.

Von Uschi Mickley