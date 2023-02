Glückstour für krebskranke Kinder

Nach zwei Jahren Pandemie-Pause gab es in diesem Jahr wieder eine Mitgliederversammlung des Vereins „Glückstour“, der am 10. Januar 2017 in Paderborn ins Leben gerufen wurde. Die Initiative hatte damals das Schornsteinfegerhandwerks ergriffen und sich zum Ziel gesetzt, krebskranken Kindern sowie deren Angehörigen mit finanzieller Unterstützung zu helfen.

Seit der Gründung konnte der Verein mehr als drei Millionen Euro gesammelte Spendengelder für diesen Zweck einsetzen. Damit zählt der Verein mit inzwischen etwa 1000 Mitgliedern zu einer der größten privaten Hilfsaktionen in Deutschland. Den unermüdlichen Einsatz aller Beteiligten würdigte jetzt auch Karl-Josef Laumann (CDU), NRW-Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales, auf der Versammlung in Rheine, zu der er extra angereist war. „Die Arbeit und das Engagement der Initiative des Schornsteinfegerhandwerks kann man gar nicht genug loben. Ehrenamt hält die Gesellschaft zusammen. Krebskranke Kinder verbringen oft viele Wochen und Monate in der Klinik. Ihnen und ihren Familien in dieser schweren Zeit zu helfen, ist von unschätzbarem Wert. Ich danke all denjenigen, die mit ihrem Geld einen Beitrag dazu geleistet und sich für diese Initiative eingesetzt haben“, unterstrich der Minister in seiner Rede.