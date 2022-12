Große Emotionen und tolle Stimmen

Die großen Weihnachtskonzerte von Knut Peters haben es in sich und binden mit ihrer enormen Bandbreite alle Generationen ein. Die Vorfreude und Erwartungen waren groß, sprach doch die ganze Schule seit Wochen über diesen besonderen Abend. Das 21. Adventskonzert des Gymnasiums war ebenso mitreißend, variantenreich wie überraschend, rockig, sinnlich und sensibel. Zwei Jahre mussten die Mitwirkenden warten, um ihr Können endlich wieder vor großem Publikum zu präsentieren.

Adventskonzert des Gymnasiums in Schloß Holte-Stukenbrock

Mit ansteckender Fröhlichkeit: Die große Schar der Schloss-Spatzen begeistert in der ausverkauften Aula beim Adventskonzert mehr als 700 Zuschauer.

Mehr als 700 Besucher strömen am Sonntag bei Einbruch der Dämmerung in die ausverkaufte Aula am Gymnasium. Eingerahmt vom großen Schloss-Orchester und zwei Tannenbäumen hört man die muntere Schar der Schlossspatzen kichern, die mit Nikolausmützen alle Blicke auf sich ziehen. Wie überschwänglich schön sich die Weihnachtsbotschaft auf die Bühne bringen lässt, zeigt der Unterstufenchor zur Eröffnung mit dem lateinischen Adventslied „Adeste Fideles“. Augenblicklich lassen die Fünft- und Sechstklässler Funken der Begeisterung auf das Publikum überspringen.