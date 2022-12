Grüne wollen Baumschutz verankern

Satzung soll Natur in der Stadt schützen

Schloß Holte-Stukenbrock

Nach der Fällung der etwa 20 Meter hohen Blutbuche an der Elisabethstraße im Ortszentrum von Schloß Holte ist das Thema „Erlass einer Baumschutzsatzung“ auf der politischen Agenda endgültig angekommen. Während der Ratssitzung am kommenden Dienstag, 20. Dezember, beantragt die Grünen-Fraktion eine Baumschutzsatzung für die Stadt, die vor der endgültigen Entscheidung zur Diskussion in den Umwelt-, Klima- und Infrastrukturausschuss verwiesen wird.

Von Erol Kamisli