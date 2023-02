Schloß Holte-Stukenbrock/Bielefeld

Zwei 18-Jährigen und zwei 20-Jährigen wird wegen Verdachts auf versuchten Totschlag vor der Jugendkammer des Landgerichts Bielefeld der Prozess gemacht. Laut Anklage sollen sie einen 47-Jährigen auf dem Steg zu einem Teich in Schloß Holte-Stukenbrock bewusstlos getreten, geprügelt und hilflos liegen gelassen zu haben. Wer von dem Quartett was in der Nacht zum Feiertag Christi Himmelfahrt 2022 genau tat, will das Gericht herausfinden. Denn laut Gutachten bestand für das Opfer aufgrund der Schläge potenzielle Lebensgefahr.