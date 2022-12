"Gute Miene zum bösen Spiel"

Eigentlich hätte es nach zweijähriger Coronapause ein herzliches Wiedersehen zur traditionellen Adventsvesper des Ortsverbandes des Bundes der Vertriebenen (BdV) im Gasthof „Zur Post“ in Stukenbrock werden sollen. D och viele der rund 60 Gäste beschäftigte neben der Lesung, den geistlichen Worten und dem Klavierkonzert vor allem der Streit zwischen dem BdV und dem Heimatverein, der inzwischen Polizei, Staatsanwaltschaft beschäftigt und in dessen Verlauf sogar Begriffe wie „Lügner “ oder „Kriminalstück“ fallen- der Streit eskaliert.

An einem solchen Tag will man sich nicht mit den Schattenseiten des Lebens herumärgern, aber es schwirrt schon in den Köpfen“, sagt Hans Lebersorger, seit 14 Jahren BdV-Vorsitzender. Er hatte Anzeige gegen den Vorsitzenden des Heimatvereins Erhard Daudel wegen Hausfriedensbruch und Diebstahl gestellt. Grund: „In einer Nacht- und Nebelaktion“ habe Daudel die zahlreichen Exponate in der Ostdeutschen Heimatstube im Heimathaus 1 ausgeräumt oder ausräumen lassen und an einen unbekannten Ort gebracht oder bringen lassen.