Gute Unterhaltung im ersten Halbjahr

Wer Spaß an Kultur hat, sich für Musik, Theater oder Kunst interessiert, dann ist das Halbjahresprogramm des Kulturkreises in Schloß Holte-Stukenbrock genau passend, sagt der Vorsitzende des Kulturkreises Friedrich Dransfeld.

Pianist Carnevale Ricci, der am 19. Februar im Kulturforum am Altenkamp auftritt, hat für das Foto eine gefährliche Umgebung ausgesucht – bitte nicht nachmachen.

Die Besucher erwartet ein Puppentheater, zwei Ausstellungen sowie Konzerte mit Künstlerinnen und Künstlern aus dem In- und Ausland – ein hochkarätiges und buntes Programm im ersten Halbjahr 2023. Hier ein Programm-Überblick:

Zu Gast sind die Bielefelder Puppenspiele mit „Die drei Freunde FF“. Foto: Kulturforum

Kindertheater

Schon mehrere Kinderstücke hat der Kulturkreis in den vergangenen Jahren präsentiert. Dieses Jahr sind die Bielefelder Puppenspiele zu Gast. Aufgeführt wird am Samstag, 28. Januar, ab 16 Uhr in der Aula der Pollhansschule. „Die drei Freunde FF“. Jonny, Franz und Waldemar haben viel Spaß an Bäuerin Husemanns Waschtag, doch plötzlich verschwindet Jonnny – ein heiteres Handpuppentheater nach dem Kinderbuch von Helme Heine. Für Kinder ab zwei bis drei Jahren.

Ausstellung

Unter dem Titel „Lebenskünstler und Bilder“ stellen die Teilnehmer der Tagespflege „Haus am Stein“ und „Alte Backstube“ am Sonntag, 12. Februar, ab 15 Uhr ihre Bilder aus. Das künstlerische Gestalten durch das Malen kann Menschen in jedem Alter erreichen, berühren und ihre Wahrnehmung erweitern, so der Kulturkreis. Die Ausstellung kann vom 12. bis 26. Februar – immer samstags und sonntags zwischen 15 und 18 Uhr im Kulturforum Altenkamp, Altenkamp 1, besucht und bestaunt werden.

Sofia von Freyhof tritt am 19. Februar im Kulturforum auf. Foto: Kulturforum

Musik für Klavier und CelloAuf zwei Ausnahmekünstler dürfen sich die Zuhörer am Sonntag, 19. Februar, ab 19 Uhr, im Kulturforum am Altenkamp, Altenkamp 1, freuen. Pianist Carnevale Ricci und und Cellistin Sofia von Freydorf spielen Werke von Schumann, Beethoven sowie die „Arpeggone-Sonate“ von Franz Schubert.

Elsbeth Lakeberg stellt ab dem 12. März im Kulturforum aus. Foto: Kulturforum

Ausstellung von Elsbeth LakebergDie Künstlerin Elsbeth Lakeberg hat bereits schon vor einigen Jahren im Kulturforum am Altenkamp ausgestellt. Dieses Jahr eröffnet sie am Sonntag, 12. März, um 11.30 Uhr. „Ich male und gestalte das, was mich bewegt. Schwerpunkt ist aktuell die figurative und abstrakte Malerei“, sagt die Künstlerin. Zu sehen sind ihre Werke bis 26. März – immer samstags und sonntags von 15 bis 18 Uhr.

Lesung und Akkordeonmusik

„Paris – Ein Fest fürs Leben“ so lautet der Titel der Veranstaltung, die am Sonntag, 19. März, um 19 Uhr im Kulturforum beginnt. Stephan Schäfer liest und Alexander Pankov spielt Akkordeon. Das Duo möchte Pariser Lebensgefühl, das viele Literaten, darunter George Orwell, Julien Green und Erich Kästner begeistert hat, präsentieren.

Kirchenkonzert

Mathias Weiß (Posaune) sowie Maria Theresia Freibott (Harfe) spielen am 21. Mai in der Versöhnungskirche an der Tenge-Rietberg-Straße Werke von Massenet, Faure, SaintSaens und Debussy. „Die ungewöhnliche Kombination der Instrumente verspricht einen interessanten Abend“, so der Kulturkreis.