Händler ohne Sorgen

Schloß Holte-Stukenbrock

Frische Luft, freier Himmel statt Neonröhren. „Darf's ein bisschen mehr sein?“ statt Selbstbedienung. Zwei Wochenmärkte in Schloß Holte-Stukenbrock bieten frische Waren in traditioneller Atmosphäre – nämlich in Schloß Holte und Stukenbrock. Jetzt sollen weitere Händler kommen.

Von Erol Kamisli