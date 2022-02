Vorsitzender des Jugendparlaments Schloß Holte-Stukenbrock soll am 23. Januar gegen das Versammlungsgesetz NRW verstoßen haben

Schloß Holte-Stukenbrock

Auf diese Post aus dem Polizeipräsidium Bielefeld hätte Henri Lindner gut verzichten können. Dem Vorsitzenden des Jugendparlaments Schloß Holte-Stukenbrock wird vorgeworfen, am 23. Januar eine Straftat begangen zu haben, da er die Versammlung zur Solidarität in der Gesellschaft im Bürgerpark („Nicht quer-, sondern zusammen denken – gemeinsam in SHS“) nicht angemeldet hatte.

Von Dirk Heidemann