Historische Verantwortung bleibt

„Die versuchte Okkupation der Ukraine darf im Übrigen nicht dazu führen, dass in Deutschland die historische Verantwortung für den Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion und das Gedenken an die sowjetischen Kriegsgefangenen infrage gestellt wird“, sagt Büngener. Er und andere Vorstandsmitglieder werden häufig darauf angesprochen, wie sie sich angesichts der Gräueltaten der russischen Armee in der Ukraine überhaupt noch stark machen könnten für die Gedenkstätte.

Seit 1993 kümmert sich der Förderverein der Gedenkstätte Stalag 326 (VI K) Senne um das Andenken an die während der Zeit von 1941 bis 1945 im Stalag 326 (VI K) Senne umgekommenen Kriegsgefangenen aus der ehemaligen Sowjetunion und anderen Ländern wie Polen, Frankreich, Belgien und Serbien.

„Wir erinnern daran, dass es sich bei den sowjetischen Kriegstoten in der Senne um Opfer der Vernichtungspolitik des NS-Regimes unter Hitler handelt, Menschen, die millionenfach versklavt, erniedrigt und letztlich zu Tausenden in Stukenbrock-Senne gestorben und hier begraben sind. Deshalb unterstützen wir auch weiterhin die Neukonzeption der Gedenkstätte“, so Manfred Büngener für den Vorstand. „Wir weisen darauf hin, dass russisch und sowjetisch nicht gleichgesetzt werden darf. Die UdSSR wird 1991 aufgelöst. Es bilden sich unabhängige Staaten wie Ukraine, Weißrussland, Moldau, Georgien, Usbekistan und Litauen. Daraus folgt, dass wir an sowjetische Kriegstote erinnern, die nicht nur aus dem heutigen Russland stammen, sondern aus den postsowjetischen Staaten. So liegen hier auf dem Ehrenfriedhof sowjetischer Kriegstoter sehr viele Opfer aus der Ukraine. Deshalb haben wir uns auch mit mehr als 40 weiteren Gedenkstätten, Initiativen und Stiftungen dem Hilfsnetzwerk für Überlebende der NS-Verfolgung in der Ukraine angeschlossen.“