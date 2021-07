„Höchste Zeit“ zum Finale

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Mit einem stimmungsvollen Weihnachtskonzert hat die Musikschule Samtenschnieder das Publikum im Kulturforum am Altenkamp auf die bevorstehenden Festtage eingestimmt. Zahlreiche Zuhörer spendeten den Solisten und Ensembles unter der Leitung von Angelika Samtenschnieder reichlich Applaus.

An seinen Instrumenten zeigt der Nachwuchs beim Weihnachtskonzert der Musikschule Samtenschnieder im Kulturforum Schloß Holte-Stukenbrock sein Können

Traditionell eröffnete das Blockflötenensemble der Musikschule das etwa 90-minütige Programm. Auf eine vierstimmige Weihnachtspastorale von Vivaldi folgte das bekannte „A la Hornpipe“ aus der Wassermusik von Händel. Dabei ließen sich Angelika Samtenschnieder, Britta Eikenbusch, Silvia Schlüßler und Ute Plieg von Malte Samtenschnieder auf dem Klavier begleiten.

Nach einem kurzen Abstecher zur musikalischen Früherziehung – Schüler Jonas stimmte ein Weihnachtslied an und begleitete sich dabei selbst auf seinem Glockenspiel – eroberte der Blockflötennachwuchs die Bühne. Sowohl ein- als auch mehrstimmig musizierten die Jungen und Mädchen ganz unterschiedliche Weihnachtslieder von „Aba heidschi bum beidschi“ über „Stille, Stille“ bis hin zum allseits beliebten Weihnachtshit „Jingle bells“.

Auch einige Pianisten der Musikschule Samtenschnieder zeigten, was sie in den vergangenen Wochen und Monaten gelernt hatten. Sie gaben nicht nur Einblicke in ihr weihnachtliches Repertoire. Jeder Mitwirkende hatte auch ein weltliches Stück vorbereitet. Hier reichte die Bandbreite von verschiedenen Klassikstücken über das Volkslied „Sur le pont d’Avignon“ und das moderne „Rock Kids“ bis hin zum berühmten Hochzeitsmarsch.

Für den musikalischen Endspurt versammelte Angelika Samtenschnieder zunächst noch einmal das Blockflötenensemble um sich. Unterstützt von Pianist Malte Samtenschnieder und verschiedenen Schülern mit Orffschen Rhythmusinstrumenten erklang das Lied vom „Little Drummer Boy“.

Der große Auftritt kam zum Schluss: Das Finale gestalteten alle Mitwirkenden zusammen. Wer das Schlusslied „Höchste Zeit“ nicht auf Blockflöte oder Klavier begleitete, stimmte gesanglich in die fünf Strophen mit ein. Das Publikum war begeistert. Es dankte Musiklehrerin Angelika Samtenschnieder und ihren Schülern mit reichlich Beifall für einen abwechslungsreichen musikalischen Adventsnachmittag.