Hoffnung fern der Kriegsheimat

Ein Wiedersehen an Weihnachten

Schloß Holte-Stukenbrock

Einmal, erzählt Hasanain Yasari, habe ein junger Mann einfach den Kopf auf die Plastiktüten, die er im Zugabteil vor sich getürmt hatte, gelegt und nichts mehr gesagt, mitten im Gespräch. Zuvor hatte der nun Schlafende unter Tränen über Sirenen, Bomben und Todesangst in der irakischen Hauptstadt berichtet. „Der Mann konnte nicht mehr. Er floh vor dem Albtraum, saß im Zug in der Türkei und war am Ende seiner Kräfte“, erinnert sich der 42-Jährige. Er legte ihm ein Kissen unter den Kopf.

Von Erol Kamisli