Corona-Impfzentrum ist erneut umgezogen

Wo früher gefeiert und getanzt wurde, wird heute ab 10 Uhr geimpft. Das Impfzentrum in Stukenbrock unter der medizinischen Leitung von Dr. med. Günther Lepper ist erneut umgezogen und befindet sich nun in den Räumlichkeiten des Hotels Westhoff an der Hauptstraße 24.

Ab Freitag gibt es von drei Ärzten im Hotel Westhoff in Stukenbrock Biontech oder Moderna

Grund ist die starke Nachfrage nach Schutzimpfungen und die damit verbundene Aufstockung des Ärzteteams. Nun wird Günther Lepper durch die Anästhesisten Dr. Rainer Wolfram und Dr. Konrad Monkenbusch (beide im Ruhestand) unterstützt. Somit wurden die bisher genutzten Räumlichkeiten über der Arminius-Apotheke an der Holter Straße 3-4 zu klein. „Am neuen Standort können wir unsere Kapazität verdoppeln und pro Tag bis zu 150 Menschen impfen“, sagt Dr. Lepper. Sollten sich noch weitere Kollegen finden, würden weitere Umbauten im Hotel Westhoff erfolgen.

Durch die neue „Manpower“ können auch die Öffnungszeiten des Impfzentrums deutlich erweitert werden. Es hat nun montags bis donnerstags von 9 bis 16 Uhr sowie freitags bis sonntags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Es werden Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen (Booster-Impfungen) ab dem 12. Lebensjahr durchgeführt. Booster-Impfungen sind ab dem fünften Monat nach der Zweitimpfung, beziehungsweise ab vier Wochen nach der Einmal-Impfung mit dem Vakzin von Johnson & Johnson möglich.

An diesem Freitag öffnet das Impfzentrum Stukenbrock um 10 Uhr seine Türen in den Räumlichkeiten an der Hauptstraße 24. Foto: Dirk Heidemann

Verimpft werden die Impfstoffe von Biontech und Moderna. Termine werden telefonisch unter 05207/8998344 oder online im Internet unter www.impfstelle-shs.de vergeben. „Bereits vereinbarte Termine werden automatisch in das neue System übernommen“, sagt Dr. Lepper, der bislang mit dem Testzentrum an der Hauptstraße 9 zusammengearbeitet hatte. „Mit meinem Vertragspartner Göbel habe ich eine einvernehmliche Regelung gefunden, um dort das Impfprogramm beenden zu können“, so Dr. Lepper.

Neben den drei Ärzten sollen sechs bis sieben medizinische Fachkräfte aktiv sein

Dr. Rainer Wolfram aus Schloß Holte hatte er durch Zufall kennengelernt („Als ich ihn geimpft habe“), dieser wiederum kontaktierte den in Bielefeld-Brackwede wohnenden Dr. Konrad Monkenbusch. Beide waren einst in Bielefeld und zuletzt auch als beratende Ärzte in den Impfzentren Bielefeld sowie Herford tätig und haben einen entsprechenden Impfkurs belegt. „Beide konnte ich vor zehn Tagen dazugewinnen. Da die Saalveranstaltungen ruhen, ist am vergangenen Sonntag die Inhaberfamilie des Hotels Westhoff, Familie Bisplinghoff, auf mich zugekommen und hat mir die Räumlichkeiten für ein Impfzentrum zur Verfügung gestellt. Das stand innerhalb von drei Tagen, andere brauchen dafür ein halbes Jahr“, sagt Dr. Lepper.

Neben den drei Ärzten werden im Impfzentrum sechs bis sieben medizinische Fachkräfte für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Aufgrund der Größe der Räumlichkeiten ist ein Zirkulationssystem mit separatem Ein- und Ausgang möglich. Im Wartebereich finden bis zu 18 Personen Platz, so dass niemand draußen in der Kälte frieren muss. Nach der Anmeldung geht es in einen abgetrennten Bereich, wo mit Stellwänden drei Impfkabinen aufgebaut worden sind.

Für Besucher des Impfzentrums besteht die Möglichkeit, im Restaurant oder Bistro des Hotels Westhoff die Getränke- und Speiseangebote zu nutzen. Ausreichend Parkplätze stehen vor und hinter dem Hotel zur Verfügung.