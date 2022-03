„Gemeinsam mit den christlichen Gemeinden werden wir das schaffen“, sagt Christiane Vornholt. Die Evangeliums-Christen-Gemeinde hat einen Arbeitskreis Flüchtlinge eingerichtet, sagt Stefan Schmied, Leiter des Familienzentrums und Kindergartens „Der Spatz“ in Trägerschaft der Kirchengemeinde. Nach einem Hilferuf einer befreundeten Kirchengemeinde aus Moldawien sind er und Waldemar Schneider an die moldawisch-ukrainische Grenze gefahren, um Flüchtlinge aus der Ukraine, die in Moldawien Unterschlupf gefunden hatten, abzuholen. „Wir haben drei Familien geholt, insgesamt elf Personen. Zwei Familien sind privat bei Gemeindemitgliedern untergekommen, eine Familie lebt in der Kirche an der Mergelheide“, sagt Schmied. Über Kontaktmissionen in Rumänien und Moldawien sowie befreundete Kirchengemeinden in Russland und in der Ukraine bestehe ein Netzwerk. „Vor Ort herrscht große Not“, sagt Pastor Peter Vogel. Stefan Schmied sagt, auch die Mitarbeiter des Familienzentrums überlegen, was noch geleistet werden könne.

