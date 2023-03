Schloß Holte-Stukenbrock

Gemeinsam schlemmen und dabei mit anderen Kulturen ins Gespräch kommen: Beim Internationalen Frauenfrühstück anlässlich des Weltfrauentages war das am Samstag wieder möglich. Das quirlige Stimmengewirr in der Aula am Gymnasium beweist: Hier ist beste Laune angesagt. Ob mit oder ohne Kopftuch, im langen Gewand oder in engen Leggins, der Spaß am entspannten Zusammensein und an den Leckereien auf dem überbordenden Büffet stehen an diesem Vormittag im Mittelpunkt.

Von Uschi Mickley