Investition von 190.000 Euro ist zu hoch

CDU-Fraktionsvorsitzender Lars Pankoke sieht Verein Pro Arbeit bei den Umbaumaßnahmen des Buschkrugs in Schloß Holte-Stukenbrock in der Verantwortung

„Wir haben innerhalb der Fraktion lange und kontrovers diskutiert, was mit der Immobilie passieren soll“, sagt CDU-Ratsmitglied Astrid Zellermann. Flüchtlingsunterkunft, neues Gasthaus, sogar der Abriss standen seit der Schließung vor fünf Jahren zur Diskussion. „Dass wir als CDU-Fraktion mit der entscheidenden Stimme für den Verein Pro Arbeit abgestimmt haben, ist mittelfristig der beste Weg“, sagt die 36-Jährige. Der Haupt- und Finanzausschuss hatte am 23. März beschlossen, Pro Arbeit den Zuschlag zu geben.

Der Verein Pro Arbeit mit Sitz in Rheda-Wiedenbrück beschäftigt zurzeit 50 Mitarbeiter und hilft Langzeitarbeitslosen dabei, wieder Fuß im Arbeitsleben zu fassen. Pro Arbeit stellt sich nicht nur einen Second-Hand-Verkauf im etwa 200 Quadratmeter großen Erdgeschoss des Buschkrugs vor, sondern eine Eins-zu-Eins-Beratung und Berufsorientierung für Schüler und Erwachsene. Überbetriebliche Ausbildungen für Betriebe, die dies nicht anbieten können, sollen das Angebot abrunden.

Um den Buschkrug dafür herzurichten, rechnet die Stadtverwaltung mit Investitionen in Höhe von etwa 190.000 Euro. „Zu viel“, sagt CDU-Fraktionsvorsitzender Lars Pankoke. Er möchte die Investitionen auf 100.000 Euro deckeln und sieht Pro Arbeit in der Verantwortung. „Pro Arbeit ist bereit und in der Lage, Teile der Umbaumaßnahmen personell zu unterstützen.“ Durch den Einsatz könne sich Pro Arbeit in den kommenden sechs bis acht Jahren einen Namen in der Stadt machen, sich entwickeln, „um dann zentrumsnah eine Immobilie zu beziehen.“

Was danach aus dem Buschkrug werden soll, davon hat Lars Pankoke eine klare Vorstellung: „Wir müssen das Gebiet entwickeln und zum Beispiel öffentlich geförderten Wohnungsbau ermöglichen.“