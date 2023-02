Jecke Weiber in Stukenbrock auf den Straßen

Karneval in OWL: Die wichtigsten Termine

Ostwestfalen-Lippe

Die fünfte Jahreszeit nähert sich ihrem Höhepunkt. Und ja: Auch in OWL gibt es Hochburgen, in denen der Narretei gefrönt wird. Wir haben die wichtigsten Termine für den Karneval in der Region im Überblick.

Von Sven Haverkamp