Jetzt ermittelt der Staatsschutz

Schloß Holte-Stukenbrock

In Harsewinkel, Rheda-Wiedenbrück oder Verl gehören die Montagsspaziergänge, die sich in der Regel gegen Corona-Maßnahmen des Landes oder des Bundes richten, seit drei Wochen zum Stadtbild. In Schloß Holte-Stukenbrock haben sich nach Polizeiangaben am vergangenen Montagabend erstmals etwa 80 Personen zu einem gemeinsamen Spaziergang vor dem Rathaus getroffen, um friedlich gegen die geplante Impfpflicht zu protestieren, darunter auch Mitglieder des AfD-Stadtverbandes.

Von Dirk Heidemann